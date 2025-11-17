На ее платье была прозрачная вставка в необычном месте: образ актрисы Эмили Блант стал сенсацией

Эмили Блант / © Associated Press

Реклама

Голливудским звездам опять выпала возможность выгулять красивые наряды — в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения премии Governors Awards, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук. На этом мероприятии отмечаются исключительные достижения в киноиндустрии тремя специальными наградами, а также знаменитые гости выходят на фотоколл.

В этом году Эмили Блант решила надеть ярко-красное платье от Модного дома Schiaparelli, созданное креативным директором бренда Дэниелем Розберри для коллекции весна-лето 2026. Это было платье-халтер из красного двустороннего атласа, украшенное большим цветком на плече и вставками из тюля, создающими иллюзию вырезов по обеим сторонам бедер. Также актриса собрала волосы в пучок и завершила вечерний образ украшениями от Messika, макияжем и небольшим квадратным клатчем.

Эмили Блант / © Getty Images

Напомним, что одним из сенсационных творений Модного дома Schiaparelli, которые Розберри демонстрировал миру, было ожерелье в виде человеческого сердца из красных стразов с механическим пульсирующим механизмом. Создавая украшение Роузберри вдохновлялся сюрреалистическим подходом Скиапарелли к моде и искусству, а также отдал дань уважения работе Сальвадора Дали 1953 года «Королевское сердце».

Реклама