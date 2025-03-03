На ее платье была "рубиновая" туфелька: Ариана Гранде надела особенный наряд для выступления

Артистка выступила на сцене во время 97-й ежегодной церемонии вручения премии.
Ариана Гранде посетила церемонию "Оскар", поскольку в этом году оказалась среди номинантов. На красную дорожку она вышла в роскошном платье-бюстье от бренда Schiaparelli необычного дизайна, которое было выполнено в нежно-пудровом цвете.
Затем, во время самой церемонии, звезда вышла на сцену с коллегой по фильму "Wicked: Чародейка" Синтией Эриво, чтобы исполнить Defying Gravity, который звучал в этой картине.
Ариана опять надела кастомное платье от Schiaparelli и оно было очень необычным. Дело в том, что на спине у ее платья была прикреплена туфля.
Эта деталь стала отсылкой к фильму, который основан на сказке "Волшебник страны Оз", в которой фигурировали рубиновые волшебные туфли. Поэтому и платье у Гранде было красным и с декором камнями со стразами.
Юбка у ее платья была пышной, со шлейфом, но открывала ее гламурные туфли с бантами, которые тоже имитировали красные туфли со знаменитой сказки.
Напомним, что фильм "Волшебник страны Оз" вышел в 1939 году и главную роль в нем сыграла Джуди Гарленд. Для фильма было изготовлено несколько пар, хотя точное количество неизвестно. Рубиновые туфли являются одной из самых памятных вещей связанных с фильмом.
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