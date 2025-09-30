На ее платье были большие лилии: похудевшая Кирстен Данст появилась на премьере фильма

Кирстен Данст / © Associated Press

Голливудская звезда Кирстен Данст прибыла на премьеру фильма «Грабитель по призванию», в котором сыграла вместе Ченнингом Татумом. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе, а звезда на нем блистала в новом наряде.

43-летняя актриса продемонстрировала платье от Модного дома Valentino из коллекции Resort 2026. Платье было черным и в необычный принт, ведь на нем был большой и мелкий горошек, а также огромные лилии. В верхней части наряд был украшен небольшими складками ткани, юбка была с высоким разрезом, который демонстрировал ноги звезды, а на талии платье дополнял пояс с бантом. Наряд подчеркивал фигуру Кирстен, которая явно похудела.

Кирстен Данст / © Associated Press

Также актриса дополнила наряд золотым колье с жемчужиной от Sophie Bille Brahe и серьгами, а также черными босоножками от бренда Aquazzura, который любит также носить Меган Маркл.

Кирстен Данст / © Associated Press

Напомним, что недавно «новую» фигуру также продемонстрировала 43-летняя американская теннисистка Серена Уильямс. Однако спортсменка откровенно призналась, что похудела с помощью препаратов, а также сама их стала рекламировать, чем вызвала много критики в свой адрес.