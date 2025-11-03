- Дата публикации
На ее платье было много бахромы: модель Стелла Максвелл в эффектном наряде блистала на гала-вечер
Необычное вечернее платье подчеркивало стройную фигуру красавицы.
Модель Стелла Максвелл, известная как одна из звезд Victoria’s Secret, появилась среди гостей гала-вечера LACMA Art + Film, на котором отмечают достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства.
Она выбрала эффектный наряд серого цвета — длинное вечернее платье от бренда Amiri, полностью состоящее из тонких веревок-бахромы. Также у наряда Стеллы была горловина-халтер, а спина была полностью обнаженной. Особенно эффектно выглядела опущенным поясница платья.
Образ модель дополнила черными туфлями с открытой пяткой, несколькими драгоценностями и роскошной укладкой с легкими локонами уложенными на один бок.
Напомним, что недавно модель также блистала на подиуме. Стелла приняла участие в шоу Victoria’s Secret Fashion Show и вышла на подиум с красными крыльями.