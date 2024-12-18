На ее платье было много драпировок: Рианну сфотографировали за руку с возлюбленным

Рианна вышла в свет с бойфрендом и отцом своих сыновей - рэпером A$AP Rocky. Пару заметили в Лос-Анджелесе вечером, когда они шли по улице держась за руки.

Рианна в тот раз нарядилась в черное длинное платье креативного дизайна, ведь на нем было много драпировок, а также рукава и горловину украшала меховая отделка. Носила платье певица в сочетании с босоножками на каблуках. Также она надела парик с длинными волосами (свои у нее короткие и их она не так давно демонстрировала), сделала макияж с красной помадой и надела несколько украшений, среди которых можно рассмотреть серьги-каффы.

A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, надел полосатую рубашку, джинсы и жилетку. Рэпер, как и его спутница, любит яркие аксессуары, поэтому на нем можно заметить оригинальные кольца, галстук и голубую сумку от Bottega Veneta.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Что интересно, вместе они появились после того, как Рианна сходила на концерт Мэрайи Кэри и попросила певицу расписаться у себя на груди. Та не отказала и поставила автограф красным маркером.

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

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