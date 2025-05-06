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- Шоу-бизнес
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На ее трусах были вышиты лица: Лиса из Blackpink дебютировала на Met Gala в наряде без брюк
Хотя наряд отлично подчеркивал ее фигуру, но ткань была выбрала немного странная и дизайнерам нужно было лучше продумать ее применение.
Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.
Гостьей мероприятия в этом году стала 28-летняя певица Лиса — звезда группы Blackpink. Девушка появилась в Метрополитен музее в наряде от Модного дома Louis Vuitton.
Певица была одета в блестящий, облегающий черный жакет с прозрачными вставками, а также в черные колготки, украшенные логотипом люксового модного бренда и трусы.
Образ Лисы завершали туфли на каблуках, сумочка и высокая прическа. На шее у нее красовалось украшение с кулоном.
Одна деталь ее наряда особенно привлекла внимание — на ткани ее костюма было изображено лицо активистки за гражданские права Розы Паркс. Эта женщина была американской общественной деятельницей, политической активисткой и одной из основательниц движения за права темнокожих граждан США.
Немного странно то, что лицо такой выдающейся личности было и на трусах. Многие могли воспринять такой ход как оскорбление, однако бренд это не учел, как и то, что Лису могут критиковать.
Прибыла Лиса на мероприятие в длинном черном пальто.