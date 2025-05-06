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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
562
Время на прочтение
1 мин

На ее трусах были вышиты лица: Лиса из Blackpink дебютировала на Met Gala в наряде без брюк

Хотя наряд отлично подчеркивал ее фигуру, но ткань была выбрала немного странная и дизайнерам нужно было лучше продумать ее применение.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лиса

Лиса / © Associated Press

Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена ​​книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.

Гостьей мероприятия в этом году стала 28-летняя певица Лиса — звезда группы Blackpink. Девушка появилась в Метрополитен музее в наряде от Модного дома Louis Vuitton.

/ © Associated Press

© Associated Press

Певица была одета в блестящий, облегающий черный жакет с прозрачными вставками, а также в черные колготки, украшенные логотипом люксового модного бренда и трусы.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ Лисы завершали туфли на каблуках, сумочка и высокая прическа. На шее у нее красовалось украшение с кулоном.

/ © Associated Press

© Associated Press

Одна деталь ее наряда особенно привлекла внимание — на ткани ее костюма было изображено лицо активистки за гражданские права Розы Паркс. Эта женщина была американской общественной деятельницей, политической активисткой и одной из основательниц движения за права темнокожих граждан США.

/ © Associated Press

© Associated Press

Немного странно то, что лицо такой выдающейся личности было и на трусах. Многие могли воспринять такой ход как оскорбление, однако бренд это не учел, как и то, что Лису могут критиковать.

/ © Associated Press

© Associated Press

Прибыла Лиса на мероприятие в длинном черном пальто.

/ © Associated Press

© Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
562
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