На ее трусах были вышиты лица: Лиса из Blackpink дебютировала на Met Gala в наряде без брюк

Лиса / © Associated Press

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Тема Met Gala этого года основана на весенней выставке Института костюма Superfine: Tailoring Black Style. Выставка же была вдохновлена ​​книгой Моники Л. Миллер 2009 года «Рабы моды: черный дендизм и стиль идентичности черной диаспоры», которая исследует роль одежды и стиля в формировании идентичности темнокожих мужчин на протяжении трехсот лет.

Гостьей мероприятия в этом году стала 28-летняя певица Лиса — звезда группы Blackpink. Девушка появилась в Метрополитен музее в наряде от Модного дома Louis Vuitton.

© Associated Press

Певица была одета в блестящий, облегающий черный жакет с прозрачными вставками, а также в черные колготки, украшенные логотипом люксового модного бренда и трусы.

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© Associated Press

Образ Лисы завершали туфли на каблуках, сумочка и высокая прическа. На шее у нее красовалось украшение с кулоном.

© Associated Press

Одна деталь ее наряда особенно привлекла внимание — на ткани ее костюма было изображено лицо активистки за гражданские права Розы Паркс. Эта женщина была американской общественной деятельницей, политической активисткой и одной из основательниц движения за права темнокожих граждан США.

© Associated Press

Немного странно то, что лицо такой выдающейся личности было и на трусах. Многие могли воспринять такой ход как оскорбление, однако бренд это не учел, как и то, что Лису могут критиковать.

© Associated Press

Прибыла Лиса на мероприятие в длинном черном пальто.

© Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press