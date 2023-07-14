На этот раз белье надела: Рита Ора в платье-сетке приехала на вечеринку в Лондоне

Вчера звезда побывала на вечеринке Vogue x autoportrait в Chiltern Firehouse в Лондоне, куда приехала в черном платье-сетке, расшитом бисером под которое надела черное нижнее белье. Образ Рита дополнила серебристыми сапогами на каблуках и необычной формы колье на шее.

Рита Ора / Фото: Getty Images

Певица распустила волосы, сделав укладку кудрями, а макияж на ее лице был весьма насыщенным и выполненным в теплых нюдовых тонах. Из аксессуаров звезда надела браслет на запястье такой же, как колье, и несколько других тонких браслетов, несколько цепочек было у нее на талии и колец на пальцах. Ногти Оры были накрашены коралловым оттенком.

На вечеринке, организованной главным редактором Эдвардом Эннифулом в Chiltern Firehouse Рита позировала перед камерами в компании своей коллеги Эмили Ратажковски.

Рита Ора и Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в не менее пикантном образе Рита Ора приезжала на показ в Париже.

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