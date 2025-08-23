На этот раз в платье с цветами: Лили Коллинз на съемках сериала "Эмили в Париже"

Лили Коллинз / © Associated Press

Работа над новым сезоном популярного комедийного сериала «Эмили в Париже» сейчас в самом разгаре, но впервые фокус в этой истории будут смещен и героиня помимо Франции посетит также и Италию. Будут в новой стране происходить события своего сериала или только какая то его часть — пока что неизвестно, но сейчас эпизоды снимают в Венеции.

На этой неделе главную актрису шоу Лили Коллинз заметили папарацци в романтичном платье-бюстье от греческого дизайнера Мэри Катранзу. Модель платья называется Emile, оно сшито из ткани кремового цвета с роскошной крупной вышивкой в виде цветов и листьев. У наряда структурированный корсетный лиф, подчеркивающий фигуру, и объемная юбка с изящными складками — это платье излучало неподвластный времени гламур. Стилисты сериала дополнили платье поясом и украшениями.

Ранее ее также сфотографировали на терассе. Звезда сидела со своей экранной подругой Эшли Парк и пила кофе. Парк была одета в оригинальный костюм с рюшей и шортами, а ее волосы собраны в красивый хвост. Лили же была без макияжа, собрала волосы и носила красный халат.

Также актрису сфотографировали и во второй раз. Коллинз уже переоделась в черное платье со складками и в принт горошек. На лице у актрисы был яркий макияж.