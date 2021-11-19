На этот раз в розовом и перчатках: Джаред Лето вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе

На этот раз в розовом и перчатках: Джаред Лето вышел на красную дорожку в Лос-Анджелесе

49-летний актер и певец Джаред Лето не перестает удивлять своими нарядами

В мире продолжаются премьерные показы нового фильма режиссера Ридли Скотта "Дом Гуччи". В четверг, 18 ноября, показ состоялся в в Лос-Анджелесе в Музее Киноакадемии.

Мероприятие уже традиционно посетили все актеры фильма и приняли участие в фотосессии. Джаред Лето на этот раз появился перед камерами в ярко-розовом сатиновом костюме-тройке от Gucci. Наряд состоял из удлиненного двубортного пиджака, который актер просто накинул на плечи, брюк-кльош с желтой молнией, жилетка на пуговицах. Дополнили наряд белая рубашка, галстук-бабочка и белые ботинки.

Джаред Лето / Associated Press

Но ни один лук Джаред не обходится также и без ярких аксессуаров, поэтому он завершил свой образ черными сетчатыми перчатками со стразами и небольшим золотым клатчем.

Джаред Лето / Associated Press

В фильме "Дом Гуччи" Джаред сыграет роль Паоло Гуччи - итальянского бизнесмена и модельера, который был одно время главным дизайнером и вице-президентом Gucci. Паоло был также двоюродным братом Маурицио Гуччи. Актера в этой роли практически не узнать, ведь гримеры очень постарались над его образом.

Джаред Лето / Associated Press

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