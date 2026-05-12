Сигурни Вивер и Педро Паскаль / © Associated Press

В Лондоне состоялась встреча с фанатами научно-фантастического фильма «Мандалорец и Грогу», на которой были исполнители главных ролей — Педро Паскаль и Сигурни Уивер.

51-летний Паскаль появился на мероприятии в синем костюме Chanel, футболке цвета сливочного масла с глубоким V-образным вырезом и сером джемпере с таким же глубоким вырезом. Аутфит Педро дополнил черными кожаными туфлями, золотисто-синим ожерельем Jessica McCormack и оптическими очками в черной оправе. У него также была прическа с кудрями.

76-летняя Сигурни предстала в образе total black от Balmain. На ней был кожаный жакет с воротником-стойкой и без пуговиц, топ и широкие кожаные брюки. Талию звезда подчеркнула черным ремешком. Обута Уивер была в черные остроносые туфли.

Она сделала прическу с объемом, уложенную назад, макияж с розовой помадой и украсила уши бриллиантовыми серьгами.

Паскаль и Уивер позировали на ивенте также с исполнительным продюсером ленты Кэтлин Кеннеди и режиссером Джоном Фавро, который держал на руках Грогу.

О фильме:

Жестокая Империя пала, однако ее военачальники все еще разбросаны по галактике. Молодая Новая Республика пытается защитить все то, за что боролось Восстание, поэтому обращается за помощью к легендарному мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину (Педро Паскаль) и его юному ученику Грогу. Вместе они отправляются в свою самую рискованную миссию, которая приведет их к новым союзникам, опасным врагам и испытаниям, которые изменят их судьбы.

В украинский прокат фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет 21 мая.

