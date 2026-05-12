На фан-встрече фильма "Мандалорец и Грогу": Педро Паскаль в футболке с глубоким вырезом, Сигурни Уивер — в кожаном наряде
Актеры активно занимаются промокампанией нового фильма франшизы "Звездные войны".
В Лондоне состоялась встреча с фанатами научно-фантастического фильма «Мандалорец и Грогу», на которой были исполнители главных ролей — Педро Паскаль и Сигурни Уивер.
51-летний Паскаль появился на мероприятии в синем костюме Chanel, футболке цвета сливочного масла с глубоким V-образным вырезом и сером джемпере с таким же глубоким вырезом. Аутфит Педро дополнил черными кожаными туфлями, золотисто-синим ожерельем Jessica McCormack и оптическими очками в черной оправе. У него также была прическа с кудрями.
76-летняя Сигурни предстала в образе total black от Balmain. На ней был кожаный жакет с воротником-стойкой и без пуговиц, топ и широкие кожаные брюки. Талию звезда подчеркнула черным ремешком. Обута Уивер была в черные остроносые туфли.
Она сделала прическу с объемом, уложенную назад, макияж с розовой помадой и украсила уши бриллиантовыми серьгами.
Паскаль и Уивер позировали на ивенте также с исполнительным продюсером ленты Кэтлин Кеннеди и режиссером Джоном Фавро, который держал на руках Грогу.
О фильме:
Жестокая Империя пала, однако ее военачальники все еще разбросаны по галактике. Молодая Новая Республика пытается защитить все то, за что боролось Восстание, поэтому обращается за помощью к легендарному мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину (Педро Паскаль) и его юному ученику Грогу. Вместе они отправляются в свою самую рискованную миссию, которая приведет их к новым союзникам, опасным врагам и испытаниям, которые изменят их судьбы.
В украинский прокат фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет 21 мая.