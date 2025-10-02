На фоне Эйфелевой башни: Хайди Клум показала милое совместное фото с мужем-музыкантом

Хайди Клум / © Associated Press

У 52-летней модели и судьи шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — сейчас очень плотный график: то она веселилась со своими детьми на организованном ею фестивале HeidiFest, то уже принимает участие в шоу L’Oréal Paris во Франции, на подиум которого она вышла в длинном черном платье от турецкого бренда Raisa Vanessa с пикантным декольте. Однако несмотря на это она успела провести время со своим мужем — 36-летнем немецким музыкантом, участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

В своем Instagram Хайди показала совместное селфи с супругом. Они позировали напротив главной достопримечательности Парижа — Эйфелевой башни. На Клум было простое серое худи и солнцезащитные очки с синими линзами.

Хайди Клум и Том Каулитц / © Instagram Хайди Клум

Отметим, Хайди Клум — не только супермодель, но и многодетная мама, она воспитывает четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. Все дети родились в браке звезды с певцом Силом. Хотя для старшей дочери Лени он и не является биологическом отцом, однако Хайди начала встречаться с артистом, уже будучи беременной от бизнесмена Флавио Бриаторе. С нынешним мужем-музыкантом модель в браке уже 6 лет, общих детей у них нет.

