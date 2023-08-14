На фоне Ейфелевой башни: победительница "Холостяка-12" показала романтические фото со своим любимым

Победительница реалити-шоу "Холостяк-12" — Екатерина Лозовицкая — опубликовала в Instagram романтические фотографии со своим бойфрендом. Пара уже полгода вместе, и эту дату они отпраздновали в Париже.

На фото Катя запечатлена в объятиях своего любимого, который ее нежно целует, на фоне Эйфелевой башни. Девушка одета в белые брюки и черно-белый полосатый топ с обнаженными плечами.

Екатерина Лозовицкая с парнем/Instagram

"6 месяцев вместе. Спасибо тебе за тебя и за то, какая я рядом с тобой", – написала Лозовицкая.

Екатерина выглядит очень счастливой рядом со своим парнем.

Екатерина Лозовицкая с парнем/Instagram

Напомним, другая участница "Холостяка-12" – актриса Виктория Варлей – в любимом белом купальнике с черными бретельками продемонстрировала стройную фигуру на пляже в Майами.

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