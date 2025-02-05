На фоне городской архитектуры: звезда "Бриджит Джонс" Зеллвегер в стильном образе позировала на фотоколле в Риме

Актриса активно занимается промо-туром четвертой части культового фильма "Бриджит Джонс", снятого по мотивам серии книг Хелен Филдинг.
Рене Зеллвегер приехала в Италию, чтобы презентовать романтическую комедию "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", в которой сыграла главную роль.
Во время фотосессии в Риме на фоне красивой городской архитектуры актриса предстала в интересном наряде. На ней были черные широкие брюки со стрелками и черный удлиненный топ, напоминавший жакет без верха, под которым был белый полосатый топ на одно плечо.
Лук Рене дополнила коричневым поясом с черной лентой и черными лакированными остроносыми туфлями. Волосы она собрала сзади, выпустив спереди пряди, и сделала нежный макияж.
Во время фотоколла к Зеллвегеру присоединился режиссер ленты Майкл Моррис.
Затем актриса вышла на красную дорожку премьерного показа фильма "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня" в The Space Cinema Moderno в Риме. Она позировала в черной одежде с одним рукавом и серебряной тканью в зоне декольте, украшенной стразами.
Лук Рене дополнила элегантной прической и кольцами с камнями.
Вместе с ней перед фотографами предстали ее коллеги из ленты – актеры Лео Вудолл и Чиветел Эджиофор и режиссер Майкл Моррис.
О фильме:
После потери любимого во время гуманитарной миссии в Судан Бриджит Джонс снова одинока. Она – мать-одиночка 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл, застрявшая в эмоциональном коловороте воспитания детей. Семья ее подталкивает к развитию новой жизни. Бриджит устанавливает приложение для знакомств, где встречает мечтательного и энергичного юношу. Удастся ли Джонс балансировать между работой, семьей и любовью?
В украинский прокат фильм выйдет ко Дню всех влюбленных 13 февраля.
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