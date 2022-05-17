На фоне патриотической бабочки: Екатерина Бужинская похвасталась роскошным платьем-вышиванкой

Артистка продемонстрировала красивый образ в вышиванке от украинского бренда.
В гардеробе Екатерины Бужинской появился новый национальный наряд – это роскошное яркое желтое платье-вышиванка с синей вышивкой и поясом от украинского бренда EmbroideredGem. Свой аутфит она дополнила серьгами в цвет украинского флага.
Артистка примерила обновку и сфотографировалась на фоне патриотической – сине-желтой бабочки на стене. Фотографии, которые получились очень красивыми, Катя опубликовала в Instagram.
"Украинские вышиванки – отражение души украинской нации. Украинская вышиванка, наравне с украинской писанкой, является одним из ярких символов украинской культуры. К тому же, одевая вышитую рубашку или платье демонстрируешь не только ее красоту и уникальность, но и свидетельствуешь о своей принадлежности к вековой украинской культурной традиции.
Вышиванка считается оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы. В Украине вышиванка символизирует родственную память, верность и любовь в семье. Кстати, 19 мая будем еще раз праздновать День вышиванки", — написала Бужинская в посте.
Напомним, Екатерина вместе с другими украинскими артистками организовала в Болгарии благотворительный концерт в поддержку ВСУ. Они планируют выступить с благотворительными концертами в Европе.
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