На фоне пистолета с узлом: Екатерина Бужинская обратилась к белорусам

На фоне пистолета с узлом: Екатерина Бужинская обратилась к белорусам

Певица призвала белорусов не воевать против Украины.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в Нью-Йорке с украинским флагом в руке на фоне бронзовой скульптуры шведского художника Карла Фредрика Рейтерсварда — "Пистолет с узлом" ("The Knotted Gun").

В посте она обратилась к белорусам. Артистка призвала белорусских матерей не пускать своих сыновей на войну, развязанную Россией против Украины.

"Белорусы!!! Остановитесь!!!! Это не ваша война!!! Матери Беларуси, не пускайте ваших сыновей!!! Украина — наша земля!!! И украинцы будут биться за нее до последней капли крови!!!" – написала певица, добавив хештеги #stopwar #белоруссия #stopputin #ukraine #стопвойна.

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