На фоне Сиднейской оперы: Кейт Уинслет в кожаных брюках и блузке с V-образным вырезом предстала на фотоколле

48-летняя актриса снова продемонстрировала лук в классических цветах.
Кейт Уинслет в рамках промокампании биографического фильма режиссера Эллен Курас "Ли", в котором она сыграла главную роль, посетила фотоколл. Позировала актриса на фоне главной достопримечательности Австралии – здания Сиднейской оперы.
Звезда снова выбрала черно-белый аутфит. На ней был белый жакет, черная блузка с V-образным вырезом и галстуком-бантом и черные обтягивающие кожаные брюки.
Образ Уинслет дополнила черными кожаными лоферами. У нее была укладка с локонами, нежный макияж и нюдовый маникюр. Шею Кейт украсила цепочками с подвесками.
О фильме:
В центре сюжета — американская фотохудожница Ли Миллер, во время Второй мировой войны корреспондент журнала Vogue.
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