На фоне скандалов: Ким Кардашьян продемонстрировала в Майями невероятно тонкую талию в кроп-топе

Несмотря на все неприятности, Ким пытается вести обычную жизнь и активно посещать мероприятия, чтобы поддерживать имидж светской львицы.

У звезды реалити настала черная полоса в жизни, ведь в последние недели о ней опять все говорят, но не из-за новой линейки ее бренда одежды или косметики, а исключительно из-за жутких скандалов. Ведь пока не утих педофильский скандал с брендом Balenciaga, амбассадором которого длительное время была Ким, ее экс-муж Канье Уэст сделал серию новых оскорбительных заявлений, в которых назвал себя путинистом и антисемитом.

Ким происходящее с бывшим мужем не комментировала, но и судя по ее последних появлениях на публике, от вещей Balenciaga тоже пока отказалась. Диву заметили в на днях в Майями с младшей сестрой Хлое, где они посетили эксклюзивную вечеринку. В этом городе она провела несколько дней и продемонстрировала три образа с кроп-топами, который подчеркивали ее невероятно стройную талию.

Первый лук Ким состоял из черного топа и кожаных штанов от бренда The Attico, которые она сочетала с высокими каблуками и солнцезащитными очками.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Далее Ким переодела верхнюю часть этого наряда на синий кроп-топ с принтом, но все остальное оставила прежним.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Также в один из дней звезду сфотографировали в очень тесном топе-, больше напоминающем тонкую ленту, который она сочетала с довольно странными штанами похожего фасона.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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