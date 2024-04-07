На фоне слухов о беременности: Рианна под прицелом папарацци в Лос-Анджелесе

В положении артистка или нет, пока что по фото не ясно. Однако ранее она не раз говорила, что мечтает стать мамой девочки.
После слухов о беременности, согласно которым, Рианна через семь месяцев после родов забеременела в третий раз, певица появилась на публике. Звезду подловили папарацци в Лос-Анджелесе, когда она направлялась в ресторан Giorgio Baldi.
36-летняя Рианна надела широкие джинсы с дырками и белую футболку с принтом, которые дополнила широким шелковым пальто жемчужного оттенка и знаменитой сумкой Saddle от бренда Dior. Также она дополнила наряд обувью от Gucci со стразами и монограммой бренда, надела солнцезащитные очки на глаза, а ее шею и руки украшало множество различных украшений, среди которых были изделия с бриллиантами и жемчуга.
Но привлекла внимания и новая прическа Рири, поскольку она стала блондинкой и уложила волосы в высокую прическу в стиле двухтысячных.
Напомним, что Рианна и ее возлюбленный ASAP Rocky воспитывают двух сыновей, разница в возрасте которых составляет всего год. В мае 2022 года певица родила сына Ризза, а в августе 2023-го – Риота.
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