На фоне водоема: Деми Роуз сексуально позировала в леопардовом купальнике

26-летняя британская модель продолжает делиться с подписчиками пикантными снимками со своего отдыха в Мексике.

Девушка находится в мексиканском городе Мерида, столице штата Юкатан. Там, наслаждаясь теплыми лучами солнца на море, Деми охотно позирует перед камерой своего смартфона в бикини и не только.

В прошлый раз девушка опубликовала очень пикантные кадры у себя на странице в Instagram. Она позировала полностью обнаженной возле бассейна на фоне Карибского моря, продемонстрировав на камеру сексуальные формы: пышные ягодицы и тонкую талию.

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Теперь Роуз надела бикини в леопардовый принт с высокими плавками-стрингами, волосы распустила и сфотографировалась в таком виде стоя на ступеньках на фоне озера. Формы Деми с такого ракурса выглядят, как всегда, очень привлекательно.

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