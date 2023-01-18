На каблуках и с рупором в руках: Джиджи Хадид снялась в рекламе Maybelline в Нью-Йорке

Американская супермодель Джиджи Хадид попала под прицел папарацци в Нью-Йорке во время съемок в новой рекламе для бренда Maybelline, с которым сотрудничает уже не первый год.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Девушка была одета в штаны с карманами песочного цвета, серебристую кофту и джинсовую жилетку. Дополняли необычный образ туфли-лодочки на каблуках и виниловые перчатки.

Волосы модели уложили на один бок, также стилисты нового рекламного ролика добавили в образ массивные украшения, поясную сумку и ключницу. Макияж у Хадид был довольно сдержанный.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

Съемка проводилась на стройке, и модель позировала с рупором в руках.

Джиджи Хадид / Фото: Getty Images

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