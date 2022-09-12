Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На каблуках и в изумрудном пиджаке с цветком: Гарри Стайлс в стильном образе Gucci на кинофестивале

Дата публикации
Просмотры
566
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На каблуках и в изумрудном пиджаке с цветком: Гарри Стайлс в стильном образе Gucci на кинофестивале

Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

28-летний певец и актер выбрал для своего выхода эффектный лук.

Гарри Стайлс посетил международный кинофестиваль в Торонто, где представил фильм "Мой полицейский", в котором сыграл главную роль.

Актер и дальше продолжает подтверждать свой статус "иконы стиля". Он показал стильный лук от Gucci.

На Гарри был изумрудный пиджак, который он надел на голое тело, украшенный большим цветком. Верх он скомбинировал с салатовыми брюками и кремовыми сапогами на каблуках.

Гарри Стайлз / © Getty Images
Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

Аутфит Стайлс дополнила сумкой Gucci Bamboo сочного травяного оттенка, зеленым маникюром и золотыми кольцами.

Напомним, в прошлом месяце папарацци подловили Гарри Стайлс с Оливией Уайлд на свидании у итальянского ресторана в Нью-Йорке. После ужина пара держась за руки покинула заведение, чем подтвердила свои отношения.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация