На каблуках и в изумрудном пиджаке с цветком: Гарри Стайлс в стильном образе Gucci на кинофестивале

28-летний певец и актер выбрал для своего выхода эффектный лук.

Гарри Стайлс посетил международный кинофестиваль в Торонто, где представил фильм "Мой полицейский", в котором сыграл главную роль.

Актер и дальше продолжает подтверждать свой статус "иконы стиля". Он показал стильный лук от Gucci.

На Гарри был изумрудный пиджак, который он надел на голое тело, украшенный большим цветком. Верх он скомбинировал с салатовыми брюками и кремовыми сапогами на каблуках.

Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

Аутфит Стайлс дополнила сумкой Gucci Bamboo сочного травяного оттенка, зеленым маникюром и золотыми кольцами.

Напомним, в прошлом месяце папарацци подловили Гарри Стайлс с Оливией Уайлд на свидании у итальянского ресторана в Нью-Йорке. После ужина пара держась за руки покинула заведение, чем подтвердила свои отношения.

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