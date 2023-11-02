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На каблуках и в кожаных штанах: стильный модельер Марк Джейкобс под прицелом фотографов

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
977
Время на прочтение
1 мин
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На каблуках и в кожаных штанах: стильный модельер Марк Джейкобс под прицелом фотографов

Марк Джейкобс / Фото: Getty Images

60-летний модельер выглядел стильно и гламурно.

Марк Джейкобс посетил вручение премии Innovator Awards журнала WSJ, которое состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Марка заметили фотографы по пути на мероприятие. Известный модельер надел черную водолазку, белый пиджак с широкими плечами и кожаные брюки.

Образ Джейкобса дополнили лакированные ботильоны на тонких каблуках, небольшой черный клатч, бриллиантовые серьги в ушах и яркий маникюр.

Марк Джейкобс / © Getty Images
Марк Джейкобс / Фото: Getty Images

На это мероприятие модельер пришел со своим мужем Чарли "Чаром" Дефранческо, с которым в отношениях с 2015 года, а в браке - с 2019-го.

Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо / © Associated Press
Марк Джейкобс и Чарли Дефранческо / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
977
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