На каблуках и в кожаных штанах: стильный модельер Марк Джейкобс под прицелом фотографов

60-летний модельер выглядел стильно и гламурно.
Марк Джейкобс посетил вручение премии Innovator Awards журнала WSJ, которое состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Марка заметили фотографы по пути на мероприятие. Известный модельер надел черную водолазку, белый пиджак с широкими плечами и кожаные брюки.
Образ Джейкобса дополнили лакированные ботильоны на тонких каблуках, небольшой черный клатч, бриллиантовые серьги в ушах и яркий маникюр.
На это мероприятие модельер пришел со своим мужем Чарли "Чаром" Дефранческо, с которым в отношениях с 2015 года, а в браке - с 2019-го.
Читайте также:
- В любимом образе: стильный Марк Джейкобс приехал на свой показ
- На каблуках и с жемчужным ожерельем на шее: Марк Джейкобс сходил на ланч
- Фиолетовые волосы и жемчужная нить: необычный образ модельера Марка Джейкобса