На каблуках на беговой дорожке и в тяжелом жилете: Жасмин Тукс показала, как готовилась к показу нижнего белья

Жасмин Тукс / © Associated Press

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35-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — показала, как готовилась к показу Victoria’s Secret Fashion Show 2026, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Перед выходом на подиум знаменитость тренировалась ходить на высоких каблуках по беговой дорожке, а также использовала специальный жилет с утяжелением, чтобы подготовиться к весу сценических крыльев.

В видео, опубликованном в Instagram, Жасмин предстала в черном спортивном комплекте и туфлях на шпильках. На беговой дорожке она отрабатывала походку и равновесие — навыки, которые особенно важны для моделей во время дефиле.

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Кроме того, Тукс тренировалась в жилете с дополнительным весом. Такая нагрузка помогала ей подготовиться к выходу с крыльями, которые моделям приходится нести на плечах во время показа. Эффектные аксессуары выглядят невесомыми на подиуме, однако могут быть довольно тяжелыми, поэтому подобная подготовка помогает привыкнуть к нагрузке и увереннее двигаться.

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Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

«Давайте, девочки!» — подписала модель один из роликов, продемонстрировав настрой перед шоу.

На шоу Жасмин продемонстрировала яркий образ. Она была в желто-розовом кружевном бюстгальтере, с кружевным парео с пайетками на бедрах, а за ее спиной были огромные фиолетовые крылья из мишуры.

Жасмин Тукс / © Associated Press

Напомним, в прошлом году, во время Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Жасмин Тукс выходила на подиум беременной.

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