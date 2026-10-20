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- Шоу-бизнес
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На каблуках на беговой дорожке и в тяжелом жилете: Жасмин Тукс показала, как готовилась к показу нижнего белья
Топ-модель приняла участие в легендарном шоу бельевого бренда.
35-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — показала, как готовилась к показу Victoria’s Secret Fashion Show 2026, который прошел 18 октября в Лос-Анджелесе. Перед выходом на подиум знаменитость тренировалась ходить на высоких каблуках по беговой дорожке, а также использовала специальный жилет с утяжелением, чтобы подготовиться к весу сценических крыльев.
В видео, опубликованном в Instagram, Жасмин предстала в черном спортивном комплекте и туфлях на шпильках. На беговой дорожке она отрабатывала походку и равновесие — навыки, которые особенно важны для моделей во время дефиле.
Кроме того, Тукс тренировалась в жилете с дополнительным весом. Такая нагрузка помогала ей подготовиться к выходу с крыльями, которые моделям приходится нести на плечах во время показа. Эффектные аксессуары выглядят невесомыми на подиуме, однако могут быть довольно тяжелыми, поэтому подобная подготовка помогает привыкнуть к нагрузке и увереннее двигаться.
«Давайте, девочки!» — подписала модель один из роликов, продемонстрировав настрой перед шоу.
На шоу Жасмин продемонстрировала яркий образ. Она была в желто-розовом кружевном бюстгальтере, с кружевным парео с пайетками на бедрах, а за ее спиной были огромные фиолетовые крылья из мишуры.
Напомним, в прошлом году, во время Victoria’s Secret Fashion Show 2025, Жасмин Тукс выходила на подиум беременной.