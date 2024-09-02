На катере в Венеции: топ-модель Изабель Гулар в мини-платье сверкнула стройными ногами

Девушка прилетела в Италию, где проходит Венецианский кинофестиваль.

39-летняя бразильская топ-модель и бывший "ангел" Victoria's Secret – Изабель Гулар – сейчас находится в Венеции, куда прилетела, чтобы выйти на красную дорожку Венецианского кинофестиваля.

Между своими светскими выходами и просмотром конкурсных фильмом модель успела покататься на катере по венецианским каналам и устроила прямо на борту импровизированную фотосессию.

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Изабель позировала в черном мини-платье с пышной юбкой, которое дополнила черными солнцезащитными очками и золотыми украшениями.

Фото: Instagram Изабель Гулар

Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги бразильянки.

Напомним, ранее элегантная Изабель Гулар вышла на красную дорожку перед премьерой фильма "Битлджюс Битлджюс", режиссером которого является Тим Бертон. Она надела черное платье-бюстье со стразами от бренда Ermanno Scervino.

Изабель Гулар / Фото: Associated Press

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