На кого похожи близнецы Анджелины Джоли и Брэда Питта: рассматриваем фото звездных детей

Близнецам уже 16 лет и они стали совсем не похожи между собой.

У голливудской звезды Анджелины Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта всего шесть детей - троих они усыновили и еще трое Анджелина родила сама. Однако беременна она была только два раза, ведь двое ее младших детей - близнецы. Свою беременность актриса подтвердила на Каннском кинофестивале 2008 году - она вышла на красную дорожку с большим животом, поскольку была в то время на последних месяцах беременности.

Анджелина Джоли и Брэд Питт / Фото: Associated Press

С мужем они приняли решение остаться во Франции, где и родились их дети в приморской больнице в Ницце 12 июля. Детей назвали Нокс Леон и Вивьен Маршелин.

Мальчика назвали в честь двух предков-близнецов, а Вивьен Маршелин была названа в честь матери Джоли. Первые фотографии Нокса и Вивьен были проданы журналам People и Hello! за 14 миллионов долларов, став таким образом самыми дорогими фотографиями знаменитостей. Все вырученные средства были пожертвованы парой в Jolie-Pitt Foundation.

Анджелина Джоли, Нокс Леон и Вивьен Маршелин в 2014 году / Фото: Getty Images

Но несмотря на то, что дети пары близнецы - они стали совсем не похожи во взрослом возврасте. Нокс - больше похож на Анджелину, а Вивьен на отца Брэд.

А вы как думаете? Оставьте свое мнение о том на кого похожи дети пары ниже проголосовав.

Анджелина Джоли и Нокс / Фото: Associated Press

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

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