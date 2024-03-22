На ком был женат Ричард Гир: вспоминаем трех жен знаменитого актера

У актера была бурная личная жизни и он успел трижды жениться.
Сейчас актеру Ричарду Гиру 74 года и он женат на испанской публицистке Алехандре Сильве. Знакомы они уже давно, а в отношениях приблизительно с 2015 года. Официально Гир и Сильва поженились в 2018 году в поместье Гира в Паунд-Ридж и в начале февраля 2019 года у пары родился сын Александр, а затем, в 2020-м, – еще один сын.
Однако до этого брака у актера была довольно насыщенная личная жизнь – он был в отношениях со многими известными женщинами и даже еще дважды был женат.
Первый брак Гира состоялся в 1991 году – он женился на супермодели 90-х Синди Кроуфорд.
Это была красивая пара двух суперзвезд того времени, однако долго эти отношения не продержались и уже в 1995 году они развелись.
А вот второй женой звезды фильма "Красотка" стала актриса и тоже бывшая фотомодель – Кэри Лоуэлл. С ней в браке Гир прожил 11 лет и у них родился сын Гомер Джеймс Джигме.
Бракоразводный процесс пары был длинным и сложным и завершился аж в 2016 году.
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