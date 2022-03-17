На конкурсе Мисс Мира отдали корону мисс Польше и поддержали Украину

В столице Пуэрто-Рико, Сан-Хуане самой красивой девушкой мира была названа мисс Польша Каролина Белявская.

70-й Мисс Мира стала модель и студентка магистратуры Каролина Белявская. Мисс США Шри Сайни стала первой вице-мисс, а Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара заняла второе место.

Мисс Мира Каролина Белявская / Getty Images



Как сообщает CNN, помимо обычных выступлений на церемонии были представлены послания в поддержку Украины. Тони-Энн Сингх из Ямайки, выигравшая Мисс Мира в 2019 году, спела «Молитву» Селин Дион и Андреа Бочелли, во время исполнения песни все присутствующие на сцене и в зале держали свечи.

Тони-Энн Сингх из Ямайки, выигравшая Мисс Мира в 2019 году / Getty Images



На экране позади финалисток появились слова «молитва о мире». Официальный аккаунт «Мисс Мира» в Твиттере сообщил, что выступление было попыткой организаторов конкурса поддержать Украину. Сообщалось также, что для шоу, которое транслировалось более чем в 100 странах мира, было подготовлено более 7000 свечей.

В заявлении, опубликованном перед конкурсом, генеральный директор Miss World Джулия Морли сказала: «Мы должны что-то сделать, даже если может показаться, что одной свечи недостаточно, если мы все вместе зажжем свечи, мы сможем изменить мир». Организаторы призвали людей со всего мира «пролить свой свет на Украину» и размещать изображения свечей в социальных сетях.

Александра Кучеренко в кампейне Andre Tan



Ранее организаторы конкурса «Мисс Мира» опубликовали видеообращение от «Мисс Украины 2016» Александры Кучеренко. На фоне кадров войны она обратилась к странам всего мира «поддержать нас, закройте небо над Украиной и спасите мир от ядерной катастрофы! Наш мир — это ваш мир. "

Нынешняя "Мисс Украина" Александра Яремчук, не прошедшая в финал, сейчас находится в Киеве, сообщили в организации.

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