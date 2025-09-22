На концерте во Дворце спорта: ROXOLANA продемонстрировала беременный живот, а MONATIK рассекретил пол ее ребенка

ROXOLANA и MONATIK / © Алина Онопа, ТСН.ua

Певица ROXOLANA появилась на сцене масштабного концерта MONATIK "Так вмієш лиш ти" в столичном Дворце спорта. Артисты исполнили дуэтную песню "Інь-Ян".

ROXOLANA / © Алина Онопа, ТСН.ua

Беременная ROXOLANA предстала там в стильном образе. На ней был блестящий кроп-топ и белый спортивный и одновременно гламурный костюм со стразами. Звезда продемонстрировала беременный живот, который мило украсила стразами.

ROXOLANA / © Алина Онопа, ТСН.ua

ROXOLANA / © Алина Онопа, ТСН.ua

После выступления артисты обнялись, затем MONATIK наклонился к животу ROXOLANA и сказал: "Спасибо, девченки, что пришли". Так Дима рассекретил пол ребенка певицы.

