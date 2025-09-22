- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
На концерте во Дворце спорта: ROXOLANA продемонстрировала беременный живот, а MONATIK рассекретил пол ее ребенка
Беременная певица в стильном луке зажгла на концерте Димы Монатика.
Певица ROXOLANA появилась на сцене масштабного концерта MONATIK "Так вмієш лиш ти" в столичном Дворце спорта. Артисты исполнили дуэтную песню "Інь-Ян".
Беременная ROXOLANA предстала там в стильном образе. На ней был блестящий кроп-топ и белый спортивный и одновременно гламурный костюм со стразами. Звезда продемонстрировала беременный живот, который мило украсила стразами.
После выступления артисты обнялись, затем MONATIK наклонился к животу ROXOLANA и сказал: "Спасибо, девченки, что пришли". Так Дима рассекретил пол ребенка певицы.