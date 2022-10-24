На костылях, но с молодой невестой: 64-летнего Дольфа Лундгрена сфотографировали в Лос-Анджелесе

На протяжении многих лет он страдал от боли в ноге, которую повредил во время службы. Исправить это актер решился только сейчас.

Звезда боевиков Дольф Лундгрен появился на публике, но немного взволновал поклонников, ведь был на костылях и в голеностопном ортезе. Как оказалось, еще в августе актер сделала операцию на лодыжке, которую повредил в молодости, когда служил в армии.

Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

"Наконец-то делаю операцию на левой лодыжке. Эта травма у меня еще со времен службы в армии", - рассказал он в Instagram.

Дольфа и его невесту Эмму Крокдал сфотографировали в Лос-Анджелесе, когда они направлялись на ужин. На знаменитом актере был полностью черный лук, в котором он сочетал спортивные штаны, футболку и пиджак, а вот 25-летняя Эмма была в мини-платье с принтом тай-дай, сапогах и бомбере. Завершила образ девушки сумка от Prada.

Напомним, пара вместе с 2020 года, а познакомились они в фитнес-зале Equinox, где Эмма работала персональным тренером.

Дольф Лундгрен / Фото: Getty Images

Ранее актер неоднократно показывал фото и видео своей реабилитации после операции.

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