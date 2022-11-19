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На красной дорожке: Диана Крюгер подчеркнула стройные ноги асимметричным платьем с бисером

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
88
Время на прочтение
1 мин
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На красной дорожке: Диана Крюгер подчеркнула стройные ноги асимметричным платьем с бисером

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

46-летняя актриса продемонстрировала красивый образ на кинофестивале в Марокко.

Диана Крюгер посетила седьмой день международного кинофестиваля в Марракеше.

Для красной дорожки она выбрала эффектный образ. На звезде было ассиметричное черное платье от бренда Ashi Studio с открытыми плечами, которое имело бархатный верх и мини-юбку, расшитую бисером. Сзади висели в пол две белые полоски. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги звезды.

Диана Крюгер / © Getty Images
Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Лук Крюгер дополнила черными замшевыми туфлями, украшенными стразами на полосках. Волосы актриса слегка накрутила и сделала макияж с акцентом на красной помаде. Роскошная длинная моносерьга завершила образ Дианы.

А во второй день Международного кинофестиваля в Марокко Крюгер появилась в экстравагантном платье под горло и с разрезом сзади от бренда Givenchy, которое было расшито паетками с бисером и имело задуманные дыры, под которыми была черная ткань.

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Дата публикации
Просмотры
88
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