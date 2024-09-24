Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На красную дорожку не вышла: Брэд Питт опять появился с девушкой, но есть нюанс

На красную дорожку не вышла: Брэд Питт опять появился с девушкой, но есть нюанс

Брэд Питт / Фото: Associated Press

Избранница актера решила особенно не мелькать перед камерами.

Голливудский красавчик Брэд Питт появился на премьере фильма "Одинокие волки", в котором сыграл с Джорджем Клуни. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Брэд Питт и Джордж Клуни / © Associated Press
Брэд Питт и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Актер позировал на мероприятии со своим другом и коллегой, но вот на премьеру прибыл с девушкой. Избранницу актера зовут Инес де Рамон, и она дизайнер ювелирных украшений класса люкс.

Инес надела бежевое платье с открытыми плечами и множеством складок по всей длине, которые придавали наряду оригинальности. Дополнила она его бежевыми туфлями на каблуках и клатчем от Bottega Veneta. Женщина появилась с Питтом, но на красную дорожку с ним не вышла.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Getty Images
Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото: Getty Images

Напомним, бывший муж Анджелины Джоли - 60-летний актер Брэд Питт - закрутил роман с Инес в 2022 году. Они довольно часто вместе путешествуют и появляются на мероприятиях, но особенно не афишируют отношения.

Читайте также:

Мошенники притворялись Брэдами Питтами и выманивали деньги у женщин 

Мошенники притворялись Брэдами Питтами и выманивали деньги у женщин 

Похожие темы:

Следующая публикация