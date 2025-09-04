ТСН в социальных сетях

На красную дорожку с розовым педикюром: Джейсон Момоа затмил всех на Венецианском кинофестивале

Актер подобрал цвет лака для ногтей к оттенку костюма.

Юлия Каранковская
Джейсон Момоа

Джейсон Момоа / © Associated Press

Звезда сериала «Игра престолов» — актер Джейсон Момоа — посетил 82-й Венецианский кинофестиваль. Он пришел на премьеру фильма «В руке Данте», в котором сыграл одну из главных ролей.

На красной дорожке Джейсон очаровал публику и забрал себе все внимание, поскольку вышел в розовом костюме, который носил в сочетании с белой рубашкой и розовым платком в горошек, который красовался в его нагрудном кармане.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Джейсон Момоа / © Associated Press

Однако еще одним необычным выбором стыли его розовые Birkenstock, а также педикюр розового цвета.

Однако относительно цветов Момоа совершенно не беспокоится. Актер просто любит носить наряды ярких цветов, которые его радуют.

«Розовый — просто красивый цвет, — сказал он в интервью InStyle. — И я довольно уверен в своей мужественности. Мне, честно говоря, все равно, что думают другие».

Джейсон Момоа / © Associated Press

Джейсон Момоа / © Associated Press

Также на мероприятие он пришел со своим сыном Накоа-Вулфум, матерью которого является Лиза Боне. Также у актера есть дочь Лола, но она не появилась в Венеции.

Джейсон Момоа с сыном / © Associated Press

Джейсон Момоа с сыном / © Associated Press

Ранее Момоа посетил с детьми мировую премьеру сериала Chief of War. Мероприятие состоялось на Гавайях.

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

© Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

© Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

© Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

© Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Мадалина Диана Генеа / © Associated Press

© Associated Press

Ева Герцигова_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ребекка Фергюсон _3 / © Associated Press

© Associated Press

Ирис Миттенар / © Getty Images

© Getty Images

