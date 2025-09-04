На красную дорожку с розовым педикюром: Джейсон Момоа затмил всех на Венецианском кинофестивале

Джейсон Момоа / © Associated Press

Звезда сериала «Игра престолов» — актер Джейсон Момоа — посетил 82-й Венецианский кинофестиваль. Он пришел на премьеру фильма «В руке Данте», в котором сыграл одну из главных ролей.

На красной дорожке Джейсон очаровал публику и забрал себе все внимание, поскольку вышел в розовом костюме, который носил в сочетании с белой рубашкой и розовым платком в горошек, который красовался в его нагрудном кармане.

Джейсон Момоа / © Associated Press

Однако еще одним необычным выбором стыли его розовые Birkenstock, а также педикюр розового цвета.

Однако относительно цветов Момоа совершенно не беспокоится. Актер просто любит носить наряды ярких цветов, которые его радуют.

«Розовый — просто красивый цвет, — сказал он в интервью InStyle. — И я довольно уверен в своей мужественности. Мне, честно говоря, все равно, что думают другие».

Джейсон Момоа / © Associated Press

Также на мероприятие он пришел со своим сыном Накоа-Вулфум, матерью которого является Лиза Боне. Также у актера есть дочь Лола, но она не появилась в Венеции.

Джейсон Момоа с сыном / © Associated Press

Ранее Момоа посетил с детьми мировую премьеру сериала Chief of War. Мероприятие состоялось на Гавайях.

