На любимом острове: Ким Кардашьян нежится на пляже в песочном купальнике и шляпе

Лето для знаменитостей – еще один способ показать на каких лакшери-курортах они любят отдыхать.
40-летняя Ким Кардашьян как раз поделилась с фолловерами новой публикацией в блоге в Instagram. Она правда не назвала место, где нежится на солнце и купается в прозрачной, как слеза воде. Но запостила несколько фотографий, на которых позирует в песочном бикини и шляпе.
Ким запечатлена стоя в воде не сильно глубоко. Широкополой шляпой знаменитость прикрыла лицо, а крупным планом на других фото сделала акцент на бюсте.
"Назад на мой любимый остров", - так подписала фотографии звезда.
Ранее Ким Кардашьян уже показывала фолловерам снимки, на которых также нежилась на солнце в разных бикини и хвасталась своей фигурой. На фото, конечно, все выглядит идеально. Ким или ее помощники умело пользуются фотошопом.
Читайте также: Без макияжа и в сиреневом купальнике: Ким Кардашьян нежится на яхте