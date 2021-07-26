На любимом острове: Ким Кардашьян нежится на пляже в песочном купальнике и шляпе

На любимом острове: Ким Кардашьян нежится на пляже в песочном купальнике и шляпе

Лето для знаменитостей – еще один способ показать на каких лакшери-курортах они любят отдыхать.

40-летняя Ким Кардашьян как раз поделилась с фолловерами новой публикацией в блоге в Instagram. Она правда не назвала место, где нежится на солнце и купается в прозрачной, как слеза воде. Но запостила несколько фотографий, на которых позирует в песочном бикини и шляпе.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким запечатлена стоя в воде не сильно глубоко. Широкополой шляпой знаменитость прикрыла лицо, а крупным планом на других фото сделала акцент на бюсте.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

"Назад на мой любимый остров", - так подписала фотографии звезда.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ранее Ким Кардашьян уже показывала фолловерам снимки, на которых также нежилась на солнце в разных бикини и хвасталась своей фигурой. На фото, конечно, все выглядит идеально. Ким или ее помощники умело пользуются фотошопом.

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Ким Кардашьян в купальниках (20 фото)

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