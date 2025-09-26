На маму не похожи: Джессика Альба показала фото своих взрослых дочерей

Джессика Альба с дочерьми / © Инстаграм Джессики Альбы

Реклама

44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в Instagram серию фото со своими дочерьми, сделанных в разное время, в честь Международного дня дочери, который традиционно отмечается в четвертое воскресенье сентября.

Джессика Альба с дочерьми / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба с дочерьми / © Инстаграм Джессики Альбы

Дочки Джессики Альбы / © Инстаграм Джессики Альбы

«С Днем дочерей, мои малышки! Вы мое сердце, мои лучшие подруги, мои учителя — все, что у меня есть! Быть вашей мамой — величайшее благословение в этой жизни. Спасибо, что дарите мне благодать и безусловную любовь. Я с вами навсегда», — подписала фото актриса.

Джессика Альба и ее дочки / © Инстаграм Джессики Альбы

Отметим, у Альбы две дочери — 17-летняя Онор Мари и 14-летняя Хэйвен Гарнер, отцом которых является Кэш Уоррен — с ним она развелась в этом году после 16 лет брака. Актриса признается в интервью, что рождение детей (помимо дочерей она воспитывает еще 8-летнего сына Хэйса) изменило ее приоритеты — карьера отошла на второй план, а дети всегда в центре внимания.

Реклама

В комментариях поклонники звезды написали, что дочери совсем на нее не похожи.

Также Джессика показала детские фото Онор и Хэйвен и даже снимок, на котором она позировала с младенцем на руках.

Джессика Альба с новорожденной дочерью / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба с дочкой / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба с дочками / © Инстаграм Джессики Альбы

Дочки Джессики Альбы / © Инстаграм Джессики Альбы

Дочки Джессики Альбы / © Инстаграм Джессики Альбы

Дочки Джессики Альбы / © Инстаграм Джессики Альбы

Ранее, напомним, Джессика Альба блеснула фигурой у бассейна. Она позировала на фото в бикини.