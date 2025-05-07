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- Шоу-бизнес
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На Met Galа не пришли: Дженнифер Лопес и Рози Хантингтон-Уайтли вместо Бала отправились в спортзал
Вчера состоялся благотворительный вечер Института костюма, который ежегодно проводится в первый понедельник мая в Нью-Йорке.
На Met Gala звезды надевают впечатляющие и зачастую авангардные наряды в соответствии с темой Бала. В этом году на красной дорожке сияли многие знаменитости: Шакира в пышном розовом платье, Николь Кидман в элегантном платье и с новой короткой, Памела Андерсон с новой прической и в блестящем платье и др. А Рианна даже заявила о своей третьей беременности.
Однако были и те, кто пропустил такое громкое фэшн-событие. Среди них певица Дженнифер Лопес, которая в прошлом году блистала на Met Gala в эффектном наряде от Schiaparelli. Сообщается, что она не присутствовала на Балу в этом году из-за плотного рабочего графика — она занята на съемках романтической комедии Office Romance.
Хотя официального заявления о причинах ее отсутствия не было, в день мероприятия Лопес опубликовала в своем Instagram фото в спортивной одежде — скорее всего, она отправилась в спортзал.
Дженнифер позировала в укороченном свитшоте и изумрудных лосинах. Акцент на фото был сделан на подкачанный пресс певицы.
Еще одна звезда, которая не появилась на Met Gala в этому году, — модель Рози Хантингтон-Уайтли. В своем Instagram она так же опубликовала «спортивное» фото.
Англичанка в майке и спортивных штанах позировала в окружении гантелей.
Напомним, ранее мы писали о том, кто из звезд выбрал на Met Gala 2025 в качестве наряда белый костюм.