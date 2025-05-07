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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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На Met Galа не пришли: Дженнифер Лопес и Рози Хантингтон-Уайтли вместо Бала отправились в спортзал

Вчера состоялся благотворительный вечер Института костюма, который ежегодно проводится в первый понедельник мая в Нью-Йорке.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

На Met Gala звезды надевают впечатляющие и зачастую авангардные наряды в соответствии с темой Бала. В этом году на красной дорожке сияли многие знаменитости: Шакира в пышном розовом платье, Николь Кидман в элегантном платье и с новой короткой, Памела Андерсон с новой прической и в блестящем платье и др. А Рианна даже заявила о своей третьей беременности.

Однако были и те, кто пропустил такое громкое фэшн-событие. Среди них певица Дженнифер Лопес, которая в прошлом году блистала на Met Gala в эффектном наряде от Schiaparelli. Сообщается, что она не присутствовала на Балу в этом году из-за плотного рабочего графика — она занята на съемках романтической комедии Office Romance.

Хотя официального заявления о причинах ее отсутствия не было, в день мероприятия Лопес опубликовала в своем Instagram фото в спортивной одежде — скорее всего, она отправилась в спортзал.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер позировала в укороченном свитшоте и изумрудных лосинах. Акцент на фото был сделан на подкачанный пресс певицы.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес

Еще одна звезда, которая не появилась на Met Gala в этому году, — модель Рози Хантингтон-Уайтли. В своем Instagram она так же опубликовала «спортивное» фото.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Англичанка в майке и спортивных штанах позировала в окружении гантелей.

Напомним, ранее мы писали о том, кто из звезд выбрал на Met Gala 2025 в качестве наряда белый костюм.

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

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София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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