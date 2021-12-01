На море зимой: Жасмин Тукс позировала в купальнике и показала пляжные кадры

На море зимой: Жасмин Тукс позировала в купальнике и показала пляжные кадры

Рождественские праздники еще не наступили, а некоторые звезды уже улетели отдыхать.

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Жасмин Тукс, которая недавно вышла замуж и показывала поклонникам красочные фотографии со своей свадьбы, теперь опубликовала снимки с отдыха.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин никак не стала подписывать кадры, на которых запечатлена сама, а также природа вокруг нее. На одном из фото Тукс делает селфи в зеркале, одета она в нюдовых слитный купальник и толстовку.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Также модель сделала несколько фото на фоне пальм на улице. А также сфотографировалась в плетеной качели-коконе. Одета девушка была в короткий оранжевый топ и панаму, а также была с черными солнцезащитными очками на лице.

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Но самым романтичным было фото с мужем Хуаном Борреро, сделано оно было на пляже на закате.

Жасмин Тукс с мужем / Instagram Жасмин Тукс

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