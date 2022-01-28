На морской прогулке: британская телезвезда в крошечном бикини похвасталась пышным бюстом

Хлоя Ферри взбудоражила воображение фолловеров горчим фото в купальнике.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram новое горячее фото.

Красотка показала снимок с вечерней прогулки на надувной лодке по морю. На Хлое было крошечное черное бикини с фирменным принтом Louis Vuitton. Лиф едва ли прикрывал ее большую пышную грудь. Казалось, что вот еще чуть-чуть и она выпадет из купальника.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ферри также похвасталась тонкой талией. Девушка находится в отличной физической форме. А чтобы так выглядеть, телезвезда регулярно ходит в спортзал заниматься.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ранее она продемонстрировала сексуальные формы в леопардовом купальнике.

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