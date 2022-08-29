На надувных матрасах в виде лебедей: Кейт Бекинсэйл с кошкой поплавали в бассейне

Кейт Бекинсэйл очень любит животных и буквально неделю назад показывала, как занималась йогой в окружении коз. Йога с козами - очень популярное фитнес-направление в США еще с 2018 года.

Одна из кошек Кейт стала популярной еще во время первой волны карантина, связанного с распространением COVID-19. Тогда звезда снимала с ней смешные видео, чем очень веселила своих фолловеров. А в этот раз актриса решила поплавать с кошкой в бассейне на надувных матрасах в виде белых лебедей. Похоже, животное было не против такого отдыха.

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Для фото и видео Бекинсэйл позировала в розовом бикини и в солнцезащитных очках.

Фото: Instagram Кейт Бекинсэйл

Напомним, ранее 49-летняя Кейт Бекинсэйл показывала свою роскошную фигуру в салатовом бикини.

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