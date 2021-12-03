"На нашу семью шли оскорбления": участник "Холостячки" Максим Тарапата поделился своими переживаниями

Тарапата опубликовал новое фото и написал под ним длинный пост о хейте его семьи и Златы.

В прошлом, десятом, выпуске реалити-шоу "Холостячка" его главная героиня Злата Огневич неожиданно для всех попрощалась с Максимом Тарапатой, которого многие считали фаворитом. Но, как говорится, сердцу не прикажешь. Певица призналась, что не сможет Максиму (который больше всех откровенно и постоянно признавался ей в своих чувствах) ответить взаимностью.

После проекта Тарапата решил поделиться своими размышлениями и переживаниями, которые вызваны негативными комментариями о его семье, после того, как в эфире показали знакомство Златы с его близкими.

Максим Тарапата/Instagram Максима Тарапаты

"Все-таки расскажу… Долго думал стоит ли рассказывать эту историю… Но слишком долго она крутится в голове! Моя мама сильно переживала, когда на нашу семью шли оскорбления… Ведь, как только не называли… Маму уборщицей и содержанкой, сестру неадекватной, а семью в целом вообще "с прибамбасами". Несколько дней она плакала… Это, пожалуй, задевало меня сильнее всего!

И главное, она не понимала почему? Ведь на экранах семью видели порядка 30-ти минут, за которые успели навешать ярлыков на несколько жизней!" – рассказал Максим.

Мужчину также задело то, что негативно в комментариях отзываются и о Злате. Это те, которые не согласны с ее выбором – отправить Тарапату домой.

"Сейчас же я вижу, даже у себя в комментариях, сколько всего говорят про Злату, что очень часто выходит за любые рамки. За что и зачем? Ведь она, как и каждый из нас, проживает СВОЮ жизнь, как чувствует и как видит лучшее в первую очередь для себя, а также для своих близких. Она глубокий человек и искренняя в своих мотивах и поступках. Это жестоко и несправедливо", - поделился Максим.

Максим Тарапата / Instagram Холостяк СТБ

Он также отметил, что показывать свою жизнь и открываться перед камерами – это не просто.

"Каждый из нас открывает двери своей личной жизни на обозрение. Свои сердца, в конце концов. Проживать личную жизнь перед камерами еще то "счастье", ведь точно найдется человек, который знает, как жить лучше и быть счастливее) Тем более, когда давать советы, - это наша национальная традиция) И в этом нет ничего плохого, ведь такие дискуссии, могут быть полезными и служить вдохновением для многих! Но когда доходит до оскорблений…

Я просто хотел, чтобы мы все помнили, и напоминали друг другу, что за экранами телефонов и телевизоров находятся живые люди. Там так же есть родители, родные и близкие, которым может быть очень больно! Всем добра", - написал Максим.

Напомним, а уже сегодня мы узнаем, кто из мужчин покорил сердце Златы Огневич.

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