На Неделе моды в Лондоне: Джордан Данн пуховой мини-юбкой подчеркнула стройные ноги

32-летняя британская модель в образе от Moncler пришла на фэшн-шоу.

Джордан Данн посетила показ бренда Moncler Genius, состоявшийся в рамках Лондонской недели моды.

Модель выбрала для своего выхода черный кожаный кроп-топ и стильный костюм цвета хаки с пуховым наполнением, состоявший из куртки с круглым тиснением и мини-юбки с рюшами. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Джордана.

Джордан Данн / Фото: Getty Images

Лук она дополнила экстравагантными черными ботфортами с вырезами на стопе. Волосы Данн собрала сзади, сделала макияж с акцентом на пышных ресницах и надела бриллиантовые серьги-пусеты.

Напомним, на показе Moncler Genius побывала также Наоми Кэмпбелл, появившаяся в экстравагантной белой пуховой куртке стоимостью 388 тысяч гривен.

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