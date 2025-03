На одной кухне с Меган Маркл: Гвинет Пэлтроу красноречиво ответила, есть ли между ними вражда

Во вторник основательница бренда Goop Гвинет Пэлтроу провела сессию вопросов и ответов в Instagram, где ее поклонники могли писать и задавать свои волнующие вопросы. Один из подписчиков спросил Гвинет, "понимает ли она, о чем говорят социальные сети, когда обсуждают ее ссору с Меган Маркл?

На вопрос Пэлтроу ответила так: "Я действительно вообще ничего не понимаю", а затем перевела камеру на сидящую рядом с ней за столом Меган Маркл, которая пожимала плечами, поедая кусок пирога, и демонстрировала, что тоже ничего не понимает.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Instagram Гвинет Пэлтроу

Напомним, это произошло всего через несколько дней после того, как Гвинет спровоцировала слухи о вражде между ними с герцогиней Сассекской, опубликовав в Instagram видео, на котором актриса готовит завтрак у себя дома, одетая в пижаму и без макияжа.

В своем видео она использовала песню "This Will Be (An Everlasting Love)" Натали Коул, которую поклонники связали с последним сериалом герцогини на Netflix "С любовью, Меган". Эта песня звучала несколько раз в преддверии выхода шоу , что указывало на возможный намек со стороны Гвинет на Меган.

Меган Маркл / Фото: Instagram Гвинет Пэлтроу

Теперь Пэлтроу развела слухи о вражде с Меган Маркл, похоже, они в прекрасных отношениях.

Напомним, и Меган, и Гвинет объединяет страсть к здоровому образу жизни и кулинарии. Гвинет Пэлтроу основала невероятно успешный бренд Goop в 2008 году, а Меган объявила о запуске своего бренда As Ever, который будет продавать разнообразные продукты, которые герцогиня рекламирует в своем блоге в Instagram.

Меган Маркл, фото: Netflix

