На одной волне: 10 знаменитостей, которые выбирали красный цвет на этой недели

Этот цвет оказался самым востребованным в начале февраля, вероятно, знаменитости тоже пытаются скрасить хмурые зимние будни, добавив в них немного яркого оттенка.
На этой неделе довольно неожиданно самым востребованным цветом среди знаменитостей стал красный. В этом цвете актрисы, певицы и королевские особы появлялись на самых различных мероприятиях, демонстрируя свой хороший вкус и смелый оттенок.
Ниже мы собрали тех, кто был на этой неделе на одной модной волне.
Принцесса Уэльская
41-летняя принцесса выбрала красный брючный костюм от бренда Alexander McQueen, который сочетала с красными замшевыми лодочками от Gianvito Rossi и клатчем в тон от Miu Miu.
Джилл Байден
Первая леди США Джилл Байден выбрала для встречи с королевой Ранией платье миди от Brandon Maxwell, которое ранее уже неоднократно надевала.
Памела Андерсон
Голливудская суперзвезда Памела Андерсон вышла в свет, чтобы презентовать публике свой новый документальный фильм "Памела, история любви", в красном длинном платье от Naeem Khan.
Королева Соня
Ее Величество побывала на открытии выставки Кэрролла Данэма в Национальном музее в Осло и выбрала для своего выхода короткий красный жакет, который сочетала с черной юбкой.
Рита Ора
Британская звезда выступила на благотворительном концерте Go Red for Women Red Dress Collection Американской кардиологической ассоциации. На красной дорожке мероприятия она появилась в платье-водолазке от Alaïa.
Королева Камилла
75-летняя Камилла встретилась с военными, а для своего выхода надела платье любимого фасона от дизайнера Фионы Клэр Олдридж, с которой сотрудничает уже много лет.
Хелена Бонэм Картер
56-летняя звезда "Гарри Поттера" и "Короны" попала под прицел фотографов в Лондоне. В тот день на ней была необычная теплая клетчатая кофта с капюшоном.
Королева Максима с дочерью
Королева Максима с дочерью Катариной-Амалией предстали в ярких луках во время их тура. Максима появилась в красном брючном костюме, а ее дочь облачилась в красную рубашку.
Ирина Федишин
Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram макияж и прическу, которые она сделала для своего сценического образа перед выступлением в Хмельницком. На украинке была стильная водолазка.
Софи Тернер
Актриса Софи Тернер появилась на публике в красном ансамбле от польского бренда Magda Butrym и туфлях от Manolo Blahnik.
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