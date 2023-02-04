На одной волне: 10 знаменитостей, которые выбирали красный цвет на этой недели

Этот цвет оказался самым востребованным в начале февраля, вероятно, знаменитости тоже пытаются скрасить хмурые зимние будни, добавив в них немного яркого оттенка.

На этой неделе довольно неожиданно самым востребованным цветом среди знаменитостей стал красный. В этом цвете актрисы, певицы и королевские особы появлялись на самых различных мероприятиях, демонстрируя свой хороший вкус и смелый оттенок.

Ниже мы собрали тех, кто был на этой неделе на одной модной волне.

Принцесса Уэльская

41-летняя принцесса выбрала красный брючный костюм от бренда Alexander McQueen, который сочетала с красными замшевыми лодочками от Gianvito Rossi и клатчем в тон от Miu Miu.

Принцесса Уэльска / Фото: Associated Press

Джилл Байден

Первая леди США Джилл Байден выбрала для встречи с королевой Ранией платье миди от Brandon Maxwell, которое ранее уже неоднократно надевала.

Джилл Байден и королева Рания / Фото: Instagram королевы Рании

Памела Андерсон

Голливудская суперзвезда Памела Андерсон вышла в свет, чтобы презентовать публике свой новый документальный фильм "Памела, история любви", в красном длинном платье от Naeem Khan.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Королева Соня

Ее Величество побывала на открытии выставки Кэрролла Данэма в Национальном музее в Осло и выбрала для своего выхода короткий красный жакет, который сочетала с черной юбкой.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Рита Ора

Британская звезда выступила на благотворительном концерте Go Red for Women Red Dress Collection Американской кардиологической ассоциации. На красной дорожке мероприятия она появилась в платье-водолазке от Alaïa.

Рита Ора / Фото: Associated Press

Королева Камилла

75-летняя Камилла встретилась с военными, а для своего выхода надела платье любимого фасона от дизайнера Фионы Клэр Олдридж, с которой сотрудничает уже много лет.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Хелена Бонэм Картер

56-летняя звезда "Гарри Поттера" и "Короны" попала под прицел фотографов в Лондоне. В тот день на ней была необычная теплая клетчатая кофта с капюшоном.

Хелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

Королева Максима с дочерью

Королева Максима с дочерью Катариной-Амалией предстали в ярких луках во время их тура. Максима появилась в красном брючном костюме, а ее дочь облачилась в красную рубашку.

Королева Максима и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Ирина Федишин

Ирина Федишин показала подписчикам в Instagram макияж и прическу, которые она сделала для своего сценического образа перед выступлением в Хмельницком. На украинке была стильная водолазка.

Ірина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

Софи Тернер

Актриса Софи Тернер появилась на публике в красном ансамбле от польского бренда Magda Butrym и туфлях от Manolo Blahnik.

Софи Тернер / Фото: Associated Press

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