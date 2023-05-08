Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На огромном ломтике арбуза: британская телезвезда в красном бикини релаксировала в бассейне

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
746
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На огромном ломтике арбуза: британская телезвезда в красном бикини релаксировала в бассейне

Хлоя Ферри / Фото: Instagram Хлои Ферри

Хлоя Ферри показала снимок с отдыха.

Британская телезвезда Хлоя Ферри показала в Instagram, как она отдохнула в свой выходной.

На фотографии звезда запечатлена в бассейне. Красавица загорала, лежа на матрасе в виде огромного ломтика арбуза. На ней было красное бикини на завязках, которое прекрасно сидело на ее сексуальной фигуре и подчеркивало соблазнительный пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра.

Хлоя Ферри отдыхает в бассейне / © Instagram Хлои Ферри
Хлоя Ферри отдыхает в бассейне / Фото: Instagram Хлои Ферри

Напомним, ранее Хлоя Ферри хвасталась сексуальными формами в красном сплошном купальнике.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
746
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация