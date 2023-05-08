На огромном ломтике арбуза: британская телезвезда в красном бикини релаксировала в бассейне

Хлоя Ферри показала снимок с отдыха.
Британская телезвезда Хлоя Ферри показала в Instagram, как она отдохнула в свой выходной.
На фотографии звезда запечатлена в бассейне. Красавица загорала, лежа на матрасе в виде огромного ломтика арбуза. На ней было красное бикини на завязках, которое прекрасно сидело на ее сексуальной фигуре и подчеркивало соблазнительный пышный бюст, тонкую талию и широкие бедра.
Напомним, ранее Хлоя Ферри хвасталась сексуальными формами в красном сплошном купальнике.
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