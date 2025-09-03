- Дата публикации
На огромной платформе: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон пришла в эпатажном наряде на фотоколл
Актриса удивила не только выбором наряда, но и обуви.
Звезда фильма «Дюна» — актриса Ребекка Фергюсон — посетила фотоколл к фильму «Дом динамита», который представили в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.
Она вышла на публику в наряде от бренда Thom Browne, который включал топ, жакет оверсайз и брюки. На поясе у Ребекки висела пряжка с отличительной символикой бренда — тремя полосками белого, красного и черного цвета.
Эпатажа образу добавляла обувь актрисы, ведь она вышла на публику в туфлях Т-образными ремешками и на огромной полосатой платформе.
После фотосесии состоялся выход на красную дорожку и премьера фильма, поэтому и Фергюсон переоделась. Она появилась на мероприятии в черном готическом наряде от Toni Maticevski из коллекции осень-зима 2025 и экстремально высоких платформах.
