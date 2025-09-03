ТСН в социальных сетях

98
1 мин

На огромной платформе: звезда "Дюны" Ребекка Фергюсон пришла в эпатажном наряде на фотоколл

Актриса удивила не только выбором наряда, но и обуви.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ребекка Фергюсон

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Звезда фильма «Дюна» — актриса Ребекка Фергюсон — посетила фотоколл к фильму «Дом динамита», который представили в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Она вышла на публику в наряде от бренда Thom Browne, который включал топ, жакет оверсайз и брюки. На поясе у Ребекки висела пряжка с отличительной символикой бренда — тремя полосками белого, красного и черного цвета.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Эпатажа образу добавляла обувь актрисы, ведь она вышла на публику в туфлях Т-образными ремешками и на огромной полосатой платформе.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

После фотосесии состоялся выход на красную дорожку и премьера фильма, поэтому и Фергюсон переоделась. Она появилась на мероприятии в черном готическом наряде от Toni Maticevski из коллекции осень-зима 2025 и экстремально высоких платформах.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Ребекка Фергюсон / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

Алисия Сильверстоун / © Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

Леони Ханне_3 / © Associated Press

Моника Барбаро_1 / © Associated Press

Рози Хантингтон-Уайтли_1 / © Getty Images

Пэрис Джексон / © Getty Images

Эмили Блант_2 / © Associated Press

Аманда Сейфрид_1 / © Associated Press

