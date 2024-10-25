На огромных платформах и с бантом: 51-летняя Кейт Бекинсэйл вышла в свет в странном образе

В этом наряде она напоминала куклу Барби.

В четверг, 24 октября, в Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Variety's 2024 Power Of Women. Гостьей этого мероприятия стала актриса Кейт Бекинсэйл известная многим по серии фильмов "Другой мир"

51-летняя актриса в последнее время кардинально сменила имидж и стала появляться на подобных ивентах в довольно странных образах, обязательными составляющими которых являются огромные платформы и банты в волосах.

В этот раз она сочетала свои туфли от Pleaser Ankle, украшенные розами, с нежно-пудровым шелковым корсетным платьем.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Спереди платье украшала шнуровка, а бедрах объемные складки ткани, которые немного напоминали то ли баску, то ли цветок. Также Кейт собрала волосы в прическу с пробором, сделала яркий макияж, маникюр с трендовым леопардовым принтом и надела множество украшений с камнями.

Кейт Бекинсэйл / Фото: Associated Press

Также заметно, что актриса очень похудела. Но также здесь сыграли роль такие модные приемы, как затянутая корсетом талия, высокая обувь и короткая юбка. Все это вместе сделало визуально ее выше и стройнее.

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