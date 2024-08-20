На огромных платформах и с фейковым тату на лице: бывшая девушка Паттинсона под прицелом папарацци

36-летняя FKA Twigs, настоящее имя которой Талия Барнетт, попала в объективы фотографов в Нью-Йорке. Она сходила на ужин с моделью Джулией Фокс в районе Ист-Виллидж на Манхэттене.

Образ для FKA Twigs подобрал ее стилист Яз Эксолл. Наряд был в коричневом цвете и включал много интересных вещей. В частности знаменитость сочетала кожаный корсет и очень короткие обтягивающие шорты из блестящей полупрозрачной ткани. Образ она дополнила волосатой сумкой из ботфортами на очень высоких платформах.

Однако самой необычной деталью лука стало фейковое тату на ее лице. Рисунок начинался на носу и переходил на лоб и голову, где у Талии частично сбриты волосы.

FKA Twigs / Фото: Getty Images

Также с участием девушки совсем скоро на экраны выходит фильм "Ворон", который является новой версией комикса Джеймса О’Барра. Первая версия фильма вышла в прокат в 1994 году, закончилась трагично. Главную роль в фильме сыграл Брэндон Ли - сын легендарного актера и мастера восточных единоборств Брюса Ли. 31 марта 1993 года Брэндон Ли был убит на съемках одной из сцен - его ранил из револьвера 44 калибра выстрелом актер Майкл Масси, который играл одного из злодеев в фильме. Спустя 12 часов Брэндон Ли скончался в больнице.

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