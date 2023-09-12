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На огромным платформах и в крошебном топе-бандо: Джулия Фокс на сьемках для Victoria's Secret

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
1 мин
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На огромным платформах и в крошебном топе-бандо: Джулия Фокс на сьемках для Victoria's Secret

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В этом наряде она выглядела одновременно сексуально и дерзко.

Американскую модель Джулию Фокс, которая носит исключительно эпатажные и голые наряды, привлекая тем внимание общественности, в очередной раз заметили папарацци на улице в Нью-Йорке. Звезда снималась в фотосессии для бренда Victoria's Secret в Нью-Йорке.

Недавно Фокс стала новым "ангелом" бренда и примет участие в их грандиозном камбэк-шоу The Tour.

В съемке на улице Джулия принимала участие одетая во все черное. На моделе был крошечный виниловый топ-бандо и лосины с очень низкой талией.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Также она надела сапоги с необычной танкеткой без каблука. На спине у Фокс были огромные крылья в виде лент, в руке небольшая прямоугольная сумка, а на лице макияж в коричневой гамме.

Джулия Фокс / © Getty Images
Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
263
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