На особой премьере: Дилан Пенн посетила показ фильма своего отца Шона Пенна

Отец и дочь представили в США свою совместную киноработу.

Вчера, 16 августа, в Лос-Анджелесе состоялся специальный показ нового драматического фильма Шона Пенна "День флага". Главную роль в этой картине сыграла 30-летняя дочь режиссера - Дилан Пенн.

Также в рамках показа отец и дочь пообщались с президентом Film Independent Джошем Уэлшем. Дилан выбрала для мероприятия строгий классический костюм с белыми лампасами, который сочетала с черным топом и туфлями на каблуке, а вот ее отец отдал предпочтение джинсам, джинсовой рубашке и кожаной куртке.

Дилан Пенн и Шон Пенн / Getty Images

Впервые картина "День флага" была представлена в рамках Каннского кинофестиваля. 60-летний актер был тогда в черном классическом костюме и белой рубашке и с черным тонким галстуком, а его 30-летняя дочь Дилан надела короткое черное платье со шлейфом и с широким расшитым бисером поясом.

Шон Пенн, Кэтрин Винник и Дилан Пенн / Associated Press

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