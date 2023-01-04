На островах: фэшн-блогер из Германии в неоново-лаймовом платье от украинского бренда позировала на пляже

Немецкая фэшн-блогер, звезда стритстайла и инфлюэнсер Леони Ханне опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха на Сейшельских островах.

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Леони устроила импровизированную фотосессию на пляже. Для этого она выбрала стильный яркий лук.

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

На блогере было полупрозрачное плиссированное неоново-лаймовое платье от украинского бренда J'amemme, под которое она надела салатовый купальник.

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Аутфит Ханне дополнила зеленой сумочкой Fendi Baguette со стразами. Знаменитость распустила волосы, сделала макияж с оранжево-бежевыми тенями и завершила лук металлическими массивными серьгами.

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Леони Ганне/Instagram Леони Ганне

Напомним, в марте прошлого года Леони вышла в свет в образе в сине-желтых цветах. Блогер также написала небольшое сообщение в соцсети, в котором сказала, что солидарна с народом Украины и рассказала, что бабушка ее бойфренда — украинка.

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