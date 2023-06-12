На отдыхе с семьей: Леонардо Ди Каприо сфотографировали в шортах и простой футболке в Италии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо несмотря на то, что старается вести закрытый и непубличный образ жизни, попал под прицел папарацци. Известного актера сфотографировали в Италии с семьей во время отдыха в Неаполе на побережье Амальфи.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Getty Images

Леонардо был одет в светлые шорты, простую белую футболку, кепку и солнцезащитные очки.

Также в кадр с актером попал его отец Джордж и мачеха Пегги Фаррар. Семейство садилось в лодку, чтобы куда-то отправиться. Также они поужинала в дорогом ресторане Lo Scoglio da Tommaso. Помимо Лео и родителей на лодке были и другие гости, среди них молодая загадочная девушка.

Леонардо Ди Каприо / Фото: Getty Images

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